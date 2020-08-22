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سواريز عن ميسي: في الملعب لا يوجد أصدقاء بل زملاء

الرياضة

سواريز عن ميسي: في الملعب لا يوجد أصدقاء بل زملاء
Reuters
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قال الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه لا يوجد أصدقاء في الملعب بل زملاء، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يفتخر بصداقته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.  

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وقال سواريز في مقابلة مع صحيفة "البايس" الإسبانية: "نعم أنا صديق ليو، وهذا فخر لي، ولكن في الملعب لا يوجد أصدقاء بل زملاء في الفريق نتواجد لمساعدة بعضنا البعض، وخارج الملعب أنا محظوظ لامتلاكي صديق مثل ليو وهذه الشخصية الاستثنائية".

وأفادت وسائل إعلام بأن لويس سواريز قضى عطلته الصيفية مع عائلته رفقة زميله وصديقه المقرب ليونيل ميسي وعائلته على متن يخت قبالة ساحل "إيبيزا".

سواريز عن ميسي: في الملعب لا يوجد أصدقاء بل زملاء
SPLASH NEWS
سواريز عن ميسي: في الملعب لا يوجد أصدقاء بل زملاء
SPLASH NEWS
سواريز عن ميسي: في الملعب لا يوجد أصدقاء بل زملاء
SPLASH NEWS

المصدر: وكالات 

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