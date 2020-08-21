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رسميا.. برشلونة يعلن عن مساعدي مدربه الجديد

الرياضة

رسميا.. برشلونة يعلن عن مساعدي مدربه الجديد
Reuters
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع مساعدين للهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني العريق.

وأعلن برشلونة في بيانه عن التوصل لاتفاق مع هنريك لارسون وألفريد شرودر، للانضمام إلى الجهاز الفني كمساعدين لكومان.

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وأشار البيان الرسمي إلى أن المساعدين وقعا على عقود مع برشلونة لغاية 30 يونيو 2022.

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يذكر أن لارسون سبق أن مثل برشلونة بين 2004 و2006، ونجح في التتويج معه بالدوري الإسباني مرتين، وكأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا في مناسبة واحدة.

المصدر: وكالات

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