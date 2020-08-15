تتويج كوتينيو مع البايرن بدوري الأبطال سيرفد خزينة ليفربول بـ5 ملايين يورو من برشلونة

ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن فوز بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، سيكلف خزينة برشلونة الإسباني مبلغ 5 ملايين دولار.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن برشلونة سيضطر لدفع 5 ملايين يورو لفريق ليفربول الإنجليزي، إذا نجح البرازيلي فيليب كوتينيو في الفوز بلقب "التشامبيونزليغ" مع الفريق البافاري الموسم الجاري.

ويلعب كوتينيو مع البايرن على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية دوري الأبطال هذا الموسم، وهو مرتبط بعقد مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في شتاء 2018، ويوجد بند في العقد المشترك بين برشلونة وليفربول ينص على تقاضي "الريدز" 5 ملايين يورو، إذا فاز كوتينيو بلقب دوري الأبطال في أحد موسمي 2018-2019 أو 2019-2020.

Barcelona will have to pay Liverpool €5m if Philippe Coutinho wins the Champions League with Bayern Munich this season, according to the Mirror.



The report says the clause in Coutinho's contract does not specify that he has to win the #UCL while playing for Barca.



Imagine 🤣 pic.twitter.com/MlitCoQPW2 — Goal (@goal) August 15, 2020

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البند لم يحدد الفريق الذي يحصد معه اللاعب البرازيلي لقب دوري الأبطال.

«Барселона» заплатит «Ливерпулю» 5 млн евро, если Коутиньо выиграет ЛЧ с «Баварией» 💰



Согласно пункту в контракте о трансфере, выплата полагается мерсисайдцам, даже если бразилец победит в ЛЧ в составе другой команды. Унижения сыплются на каталонцев со всех сторон 👻 pic.twitter.com/NoIA2xskGb — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) August 15, 2020

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ونجح كوتينيو في تسجيل هدفين للفريق البافاري خلال الفوز التاريخي على برشلونة بنتيجة 8-2 ضمن ربع نهائي دوري الأبطال أمس الجمعة.

المصدر: وكالات