رسميا.. برشلونة يقدم مدربه الجديد أمام الإعلام (فيديو)

قدم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم رسميا مساء اليوم الأربعاء الهولندي رونالد كومان، مديرا فنيا جديدا للفريق الكتالوني خلفا للمدرب المقال كيكي سيتين.

وتوصل برشلونة لاتفاق خلال الساعات الماضية مع المدرب الهولندي الشهير لتولي تدريب الفريق، ووضع خطة إنقاذ عاجلة للفريق بعد الخروج صفر اليدين من كل البطولات هذا الموسم.

نشر الحساب الرسمي لبرشلونة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو توقيع كومان على العقد، رفقة رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو.

كما تم التقاط عدة صور لكومان وبارتوميو مع القميص الجديد لبرشلونة، وعليه اسم المدرب الهولندي.

The press conference of @RonaldKoeman's presentation as the new manager has started!



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💙❤ #KoemanCulerpic.twitter.com/BXXxAW8PVP — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2020

👏 @RonaldKoeman takes his first steps onto the pitch at Camp Nou as the head coach of Barça

💙❤️ pic.twitter.com/FfzCZSqzV0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2020

يذكر أن عقد كومان مع برشلونة يمتد حتى صيف 2022، لكن من حق مجلس الإدارة المقبل "للبلوغرانا"، عدم الموافقة على استمرار المدرب الهولندي عقب نهاية الموسم الأول.

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ويعد رونالد كومان (57 عاما) خامس مدرب هولندي يشرف على تدريب العملاق الكتالوني بعد رينوس ميتشيلز ويوهان كرويف ولويس فان غال وفرانك ريكارد.

بدأ الهولندي مسيرته الكروية مع نادي غرونينجين عام 1980 واستمر حتي 1983، وبعدها انتقل إلى صفوف أياكس أمستردام الهولندي، وشارك معه في 64 مباراة وأحرز 23 هدفا حتى عام 1986، ثم انتقل إلى صفوف غريمه أيندهوفن واستمر معه لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى برشلونة في عام 1989 ليبدأ صناعة المجد وكان أغلى ثاني صفقة في تاريخ النادي خلف الأسطورة دييغو مارادونا.

وشارك كومان في المواسم الستة التي قضاها كلاعب في برشلونة، في 264 مباراة رسمية، وسجل 88 هدفا، العديد منها من الركلات الحرة على طريقته الخاصة بتسديداته الصاروخية، وهو المدافع الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ النادي.

وتوج الهولندي بعدد من الألقاب مع برشلونة، منها 4 ألقاب للدوري الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

المصدر: وكالات