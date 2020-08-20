شاهد.. هدف السوري عمر السومة في مرمى "زعيم آسيا"

ألحق نادي الأهلي هزيمة مستحقة بضيفه الهلال (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس، في ختام مباريات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ووضع المهاجم السوري عمر السومة حجر الأساس في هزيمة "الزعيم" بتسجيله هدف التقدم للأهلي مبكرا، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية.

وأحرز لاعب خط الوسط عبد الفتاح عسيري الهدف الثاني لأصحاب الأرض، في الدقيقة 74، بينما سجل هدف الهلال الوحيد المدافع البديل علي آل بليهي، في الدقيقة 62 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

ورفع الأهلي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 46 نقطة، ويحتل المركز الثالث في الدوري.

بينما يتربع الهلال على عرش صدارة الدوري برصيد 60 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط على وصيفه النصر، وذلك قبل 4 مباريات على نهاية البطولة.

🏟️ 8 مباريات

🏡 انتصاران لأصحاب الأرض

✈️ 3 انتصارات للضيوف

🤝 3 تعادلات

⚽️ 23 هدف

🥅 3 شباك نظيفة



نتائج مباريات الجولة 26 من #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين 👇 pic.twitter.com/Y2tP3j4DLS — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 20, 2020

🔢 14 هدف ⚽️👏🏻

🎥 حصيلة مباريات اليوم الثاني من الجولة 26 ضمن ⁧#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين⁩



أي الأهداف أجمل برأيك⁉️🤩 pic.twitter.com/FU14PvwYH1 — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 20, 2020

المصدر: "twitter/SPL"