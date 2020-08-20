الكشف عن هوية حكم نهائي دوري أبطال أوروبا 2020

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إسناد مهمة إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الحالي (2019-2020) للحكم الإيطالي دانييلي أورساتو يوم الأحد المقبل.

وستقام المباراة النهائية التي ستجمع فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وسيدير الحكم الدولي دانييلي أورساتو، البالغ من العمر 44 عاما، أول نهائي لبطولة أوروبية في مسيرته كحكم دولي منذ عشر سنوات، حيث سبق له هذا الموسم تحكيم 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، ومنها مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ذهاب الدور ثمن النهائي، في فبراير الماضي، قبل توقف المسابقة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

🇮🇹 Italy’s Daniele Orsato will take charge of the #UCLfinal on Sunday... — UEFA (@UEFA) August 20, 2020

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ويمني فريق باريس سان جيرمان النفس بالفوز بلقب بطل دوري أبطال أوروبا في أول نهائي له، بينما يطمح بايرن ميونخ للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، ومعادلة رقم ليفربول الإنجليزي صاحب المركز الثالث.

بينما يحمل ريال مدريد الإسباني الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة، برصيد 13 لقبا، ويليه في المركز الثاني ميلان الإيطالي، برصيد سبعة ألقاب.

المصدر: وكالات