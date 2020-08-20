ميسي يقطع إجازته للاجتماع بكومان ووضع النقاط على الحروف

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيجتمع مع الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، لتحديد مصير النادي الكتالوني ومستقبل قائده الأرجنتيني.

وقالت قناة "TYC" الأرجنتينية، أن ميسي ينوي قطع إجازته في بلدة "لا سيردانيا" في جبال "البرانس" خلال الساعات المقبلة، للسفر إلى برشلونة للاجتماع مع كومان.

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وكشف كومان، بعد تعيينه رسميا مدربا للبرسا أمس الأربعاء، عن رغبته في الاجتماع مع قائد "البلوغرانا" ووضع هذا الأمر كأولوية له، قائلا: "أريد أن أعرف بما يفكر ميسي وهو أفضل لاعب في العالم، وبالطبع ترغب في تواجده داخل فريقك وليس على العكس، وميسي يمنحك الفوز بالمباريات، وهو لاعب في برشلونة ولديه عقد مع الفريق، وبداية من اليوم سنعمل وسنتحدث مع اللاعبين، وأتمنى أن يستمر لسنوات كثيرة هنا"، مشيرا إلى أن ميسي يعتبر حجر الأساس في مشروعه الجديد داخل النادي الكتالوني.

وربما سيحدد هذا الاجتماع مصير ليونيل ميسي وسيرد على الشائعات حول تفكيره بجدية في الرحيل عن ملعب "الكامب نو" هذا الصيف، وذلك بعد الإهانة التي تعرض لها برشلونة أمام بايرن ميونيخ بخسارته بهدفين مقابل ثمانية، يوم الجمعة الماضي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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ومن المتوقع أن يجتمع كومان أيضا ببقية قادة برشلونة مثل جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس، عقب الانتهاء من اجتماعه مع قائد النادي ليونيل ميسي.

المصدر: وكالات