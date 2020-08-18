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رئيس برشلونة: 7 لاعبين ليسوا للبيع

الرياضة

رئيس برشلونة: 7 لاعبين ليسوا للبيع
Reuters
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حدد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قائمة بأسماء اللاعبين الذين لن يغادروا الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين الكبار سيضطرون للرحيل.

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وقال بارتوميو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن اللاعبين غير المعروضين للبيع: "ليونيل ميسي، إنه يعرف ذلك ويعتبر أفضل لاعب في العالم".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنتحدث أيضا عن مارك أندريه تير-شتيغن، نيلسون سيميدو، فرانكي دي يونغ، كليمنت لينغليه، عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان أيضا".

وتركت تصريحات بارتوميو مستقبل عدد كبير من اللاعبين الكبار في الفريق معلقا في الهواء، وعلى رأسهم جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال ولويس سواريز.

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وأكد بارتوميو مساء يوم الثلاثاء أيضا،  تولي الهولندي رونالد كومان مهمة تدريب الفريق الكتالوني خلفا للمدير الفني المقال، كيكي سيتين، ويأتي ذلك ضمن حملة تطهير وهيكلة فريق برشلونة بعد هزيمته المذلة أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) يوم الجمعة الماضي، ضمن الدوري ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات 

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