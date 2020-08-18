رسميا.. الكشف عن هوية مدرب برشلونة الجديد

أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو، تولي الهولندي رونالد كومان مهمة تدريب الفريق الكتالوني خلفا للمدير الفني المقال، كيكي سيتين.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تصريحات عن بارتوميو، قال فيها: "نعم كومان سيكون هو المدرب، وسيواصل هؤلاء اللاعبون مشروعا مختلفا مع مدرب نعرفه نحن الكتالونيين جيدا، ليس فقط كلاعب ولكن كمدرب".

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وأضاف: "إذا لم يحدث أي خطأ سيكون كومان هو المدرب، ونراهن عليه لأننا نعرفه جيدا وكيف يفكر وطريقة اللعب التي يعتمد عليها وأيضا خبرته، لكونه لاعب سابق في فريق الأحلام ليوهان كرويف، فهو يعرف برشلونة".

وأفادت تقارير صحفية بأن رونالدو كومان الذي وصل إلى برشلونة مساء يوم الثلاثاء، سيوقع على عقد لموسمين مع "البلوغرانا" على أن ينتهي في عام 2022، مع إمكانية تقليصه حتى يونيو 2021 فقط، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشارت إلى أن كومان وافق بدوره على مغادرة منصب المدير الفني لمنتخب هولندا، الذي كان يطمح في خوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" معه، ولكن البطولة تأجلت إلى العام المقبل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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ودافع كومان عن ألوان برشلونة في الفترة ما بين عامي (1989 و1995)، وتوج معه بجميع الألقاب، أبرزها: الدوري الإسباني 4 مرات متتالية، وكأس أوروبا "دوري أبطال أوروبا".

المصدر: وكالات