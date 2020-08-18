ملكة جمال أمريكا 2012 تعتدي بوحشية على عشيقها بسلسلة حديدية للكلاب (صور)

وجهت السلطات الأسترالية تهمة ضد ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية السابقة، بريتاني نيكول بوتيت، التي تحولت إلى مصارعة، بالاعتداء على صديقها السابق بالضرب، في سيدني.

ووفقا لصحيفة "The Sun"، فقد اعتدت بريتاني على عشيقها السابق بالضرب المبرح بسلسلة حديدة للكلاب، مما تسبب بجروح عميقة في ظهره.

ودافعت الأمريكية عن نفسها أمام المحكمة وقالت إنها غير مذنبة، ولكن تم توجيه تهمة جديدة لها، تؤكد إضافة إلى الاعتداء بالضرب بسلسلة، قيامها بكسر أنف الرجل، وتم تأجيل الجلسات حتى سبتمبر المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها بريتاني في قضية الاعتداء الجسدي، فقبل ثلاث سنوات، اتهمت بالاعتداء على صديقها ويد ماكنزي، وتسببت في أذى جسدي، لكن أسقطت التهم فيما بعد.

وانتقلت ملكة جمال فرجينيا 2011 والولايات المتحدة 2012، البالغة من العمر 34 عاما، إلى أستراليا منذ ست سنوات، للعمل كمستشارة ومنسقة، وشاركت في بطولات المصارعة للسيدات "Kingdom Wrestling Entertainment".

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه تم سحب تاج ملكة جمال الولايات المتحدة 2012 من بريتاني نيكول بوتيت بسبب تعارضها مع قواعد المسابقة، حيث تم العثور على منشور لها، عبر موقع "فيسبوك"، وهي ترتدي تاج ملكة جمال أمريكا، مع التعليق "Miss Alcoholic USA"، ملكة الولايات المتحدة الأمريكية للإدمان على الكحول.

المصدر: وكالات