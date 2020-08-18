متسول عاش حياة فاخرة في مقصورة لكبار الشخصيات بالملعب والتهم وجبات باهظة الثمن

اغتنم رجل بلا مأوى "متشرد" فرصة توقف الأنشطة الرياضية بسبب كورونا، وعاش حياة الترف خلال أسبوعين في مقصورة لكبار الشخصيات بملعب، في مدينة سانت بطرسبورغ بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكشف موقع "Wink" أن رجلا يدعى "دانييل ألبيرت ناي تسلل إلى ملعب "Al Lang Stadium" في أواخر يوليو الماضي، وعاش حياة فاخرة تناول وجبات خفيفة باهظة الثمن متروكة في المقصورة، وسرق أشياء خاصة بفريق كرة القدم المحلي.

ولاحظ رجال حفظ الأمن في الملعب عن طريق الصدفة الرجل المتهور، الذي لفت الانتباه عن غير قصد إلى نفسه بالبطانيات المتناثرة.

وقام رجال حفظ الأمن بالقبض على المتسول واستدعوا الشرطة، وقدر الضرر بمبلغ 1200 دولار، منها 200 دولار ثمن المأكولات، و1000 دولار مقابل الأشياء الأخرى.

المصدر: وكالات