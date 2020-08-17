نهائي "ناري" في الدوري الأوروبي (فيديو)
بلغ فريق إنتر ميلان الإيطالي المباراة النهائية للدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب شاختيور دونيتسك الأوكراني، إثر فوزه الساحق عليه (5-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين.
وأحرز المهاجم الأرجنتيني الهدفين الأول والثالث لإنتر ميلان "أفاعي ميلانو" في الدقيقتين (19 و64)، وتخللهما هدف زميله المدافع دانيلو دي أمبروزيو سجله في الدقيقة 74. ومن ثم اختتم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خماسية الفريق الإيطالي، بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (78 و84) من زمن اللقاء.
Inter Milan GOAL! Lautaro Martinez scores with a beautiful header. #UEL#InterShakhtar#ForzaInter— Football World (@FTTV10) August 17, 2020
pic.twitter.com/HFEMXYxSsx
⚫️🔵 Inter qualify for the #UELfinal in emphatic style! #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020
وضرب إنتر ميلان "النيراتزوري" بذلك موعدا في المباراة النهائية للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع فريق إشبيلية الإسباني الذي تغلب بدوره على منافسه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد، مساء أمس الأحد.
Your 2020 #UELfinal!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020
Sevilla or Inter? pic.twitter.com/tTjFmaBXQf
المصدر: RT