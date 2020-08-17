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شاهد.. هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

شاهد.. هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا
Globallookpress
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كشف الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونز ليغ"، عن أفضل هدف في الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية المرموقة.

وتم اختيار هدف الإيفواري ماكسويل كورني مهاجم فريق ليون الفرنسي، الذي سجله في مرمى منافسه مانشستر سيتي (3-1)، بتسديدة متقنة في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للمباراة.

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وكان من ضمن الأهداف الأربعة المرشحة لنيل جائز هدف الأسبوع، الهدف الخامس لفريق بايرن ميونخ في مرمى برشلونة خلال المباراة التي شهدت هزيمة تاريخية للفريق الكتالوني بهدفين مقابل ثمانية أهداف.

وجاء الهدف بعد مجهود فردي رائع من قبل اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونيخ، الذي توغل إلى داخل منطقة الجزاء وتلاعب بعدد من مدافعي فريق برشلونة قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب لزميله الظهير الأيمن الألماني جوشوا كيميتش، الذي لم يجد صعوبة في متابعتها في الشباك الكتالونية.

المصدر: وكالات 

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