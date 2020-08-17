الكشف عن هوية أفضل لاعب في نهائي الثمانية لدوري أبطال أوروبا

حصل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ".

وذكر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل "تويتر"، أن نيمار فاز بالجائزة، بعد العرض المميز الذي قدمه مع الفريق الباريسي أمام نادي أتالانتا الإيطالي.

🥇 Neymar is rewarded for his scintillating performance against Atalanta 🍿#UCLPOTW | @FTBSantanderpic.twitter.com/yH8WTCPzDp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2020

ونافس نيمار، على جائز أفض لاعب، الثلاثي: الألماني توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ، والفرنسي موسى ديمبلي مهاجم أولمبيك ليون، والفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع فريق لايبزيغ الألماني.

وكان نيمار قد نجح في قيادة سان جيرمان لإقصاء أتالانتا من الدور ربع النهائي "للتشامبيونز ليغ"، بفوزه عليه (2-1) في الوقت القاتل..

بينما أحرز مولر هدفين لبايرن ميونخ، الذي حقق أكبر فوز في هذا الدور على برشلونة (8-2).

في حين سجل ديمبلي هدفين في شباك مانشستر سيتي، وساهم مواطنه أوباميكانو في تحقيق فريقه لايبزيغ مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى الدور نصف النهائي على حساب منافسه أتلتيكو مدريد، عقب تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات