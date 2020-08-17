تصريح مثير لإيتو بشأن برشلونة ورحيل ميسي

صرح الكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة السابق، بأن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق سيكون بمثابة زلزال، وحث إدارة "البلوغرانا" على بذل كل ما في وسعها للحفاظ عليه.

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وقال إيتو لموقع "TyC Sports": "هناك حاجة لبذل كل شيء لضمان إنهاء ميسي مسيرته في برشلونة. آمل أن يقوم من يتخذون القرارات بذلك من أجل مصلحة برشلونة".

وأضاف: "أنا أحب ليو كما لو كان ابني، برشلونة هو ميسي. أنا دائما أريد الأفضل لميسي، لكن النادي هو ميسي".

تابع الكاميروني حديثه قائلا: "إذا قرر الرحيل، فنحن بحاجة إلى محاولة العثور على اسم آخر للنادي".

واختتم إيتو: "نحن محظوظون لأن لدينا حاليا أفضل لاعب على الإطلاق".

ويجتمع مجلس إدارة نادي برشلونة اليوم الإثنين، ومن المقرر أن يخرج الاجتماع بالعديد من القرارات الهامة والمصيرية، وقد يتم الكشف عن اسم المدير الفني الجديد للفريق، بعد إعلان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، أمس الأحد، إقالة المدرب الإسباني كيكي سيتين، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ (2-8) في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات