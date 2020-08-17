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الرسام إنييستا يوجه رسالة لجماهير برشلونة بعد "كارثة" بايرن ميونخ

الرياضة

الرسام إنييستا يوجه رسالة لجماهير برشلونة بعد
Reuters
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دعا الإسباني أندريس إنييستا جماهير برشلونة إلى التضامن مع النادي الكتالوني في هذا الوقت العصيب من تاريخه، بعد الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ (2-8) في دوري أبطال أوروبا.

وكتب الرسام إنييستا نجم خط وسط برشلونة السابق، والذي يلعب الآن في صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني، على مواقع التواصل الاجتماعي: "دائما معا ونحن نبني أفضل ناد في العالم".

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ويمر برشلونة بمحنة عصيبة في الوقت الراهن، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ (2-8) في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، الأمر الذي دفع بإدارة برشلونة، مساء أمس الأحد، إلى إعلان إقالة الإسباني كيكي سيتين من منصب المدير الفني للفريق الكتالوني.

ويبدو أن التغيير الجذري لن يقف عند حد إقالة المدير الفني فحسب، بل سيمتد ليشمل أيضا مجموعة كبيرة من نجوم العملاق الكتالوني الذين ترى إدارة الأخير أنهم باتوا يشكلون عبئا ثقيلا على كاهل الفريق ومن ثم وجب التخلص منهم في الصيف الحالي.

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وكان جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة قد أقر عقب الهزيمة أمام بطل الدوري الألماني "البوندسليغا"، أن الفريق بحاجة إلى تغييرات جذرية.

المصدر: وكالات 

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