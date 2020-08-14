اختيار هندرسون أفضل لاعب في ليفربول في الموسم المنصرم (فيديو)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة، فوز قائده جوردان هندرسون بجائزة أفضل لاعب في "الريدز" للموسم المنصرم 2019-2020.

وحسب الموقع الرسمي لليفربول، فإنه تم اختيار هندرسون، لاعب الموسم في "الريدز"، بناء على دمج أصوات الجماهير واتحاد اللاعبين السابقين في النادي.

وجاء السنغالي ساديو ماني في المركز الثاني، بينما حل الإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد ثالثا.

هناك قادة وهناك هندرسون ❤️



فاز @JHenderson بجائزة أفضل لاعب في الموسم 2019/20 المقدمة من @StanChart 🤩pic.twitter.com/CS5P6hwm0h — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) August 14, 2020

وحصل هندرسون في الـ 24 من يوليو الماضي، على جائزة رابطة الكتاب لأفضل لاعب في "البريميرليغ" خلال موسم 2019-2020 الذي توج فيه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما.

القائد الرائع! 🙌



فاز @JHenderson بجائزة أفضل لاعب في الموسم المقدمة من @StanChart 👏 pic.twitter.com/iLYgqhZhH9 — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) August 14, 2020

وشارك هندرسون في 40 مباراة مع ليفربول الموسم المنقضي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

Congratulations, skipper 😍



👏 @JHenderson 👏 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 24, 2020

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المصدر: liverpoolfc.com