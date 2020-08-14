رسميا.. البرازيلي ويليان ينضم إلى أرسنال

أعلن أرسنال الإنجليزي الجمعة انتقال لاعب الوسط البرازيلي ويليان إلى صفوفه بعقد لـ3 أعوام، بعدما أصبح لاعبا حرا بانتهاء عقده مع تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أرسنال في بيان: "وقع الدولي البرازيلي ويليان عقدا لثلاثة أعوام للانضمام الينا قبل موسم 2020-2021"، مشيرا إلى "أن المهاجم البالغ 32 عاما يتمتع بخبرة غنية وخاض أكثر من 600 مباراة على صعيد الأندية في مسيرة امتدت لـ13 موسما".

🗞 Brazil international @WillianBorges88 has signed a three-year deal to join us ahead of the 2020/21 season — Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020

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وأمضى ويليان سبعة مواسم في صفوف الجار اللدود تشيلسي، توج خلالها بلقب الدوري الممتاز مرتين إضافة الى لقبي الكأس الإنجليزية والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وخاض ويليان بحسب الموقع الرسمي لأرسنال 339 مباراة بقميص تشيلسي، سجل خلالها 63 هدفا مع 56 تمريرة حاسمة.

ووصل ويليان إلى تشيلسي عام 2013 قادما من أنجي محج قلعة الروسي، بعد أن دافع سابقا عن ألوان مواطنه كورنثيانز، حيث بدأ مسيرته في الفرق العمرية، وشاختار دانيتسك الأوكراني.

وكشف أرسنال بطل مسابقة الكأس الإنجليزية لهذا الموسم أن ويليان الذي خاض 70 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي وشارك معه في مونديالي 2014 و2018 والنسخ الثلاث الأخيرة من كوبا أميركا (2015 و2016 و2019 حين توج باللقب)، سيرتدي الرقم 12 في "المدفعجية".

المصدر: "أ ف ب"