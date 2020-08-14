لايبزيغ بدون رونالدو "يصفع" سيميوني

نجح لايبزيغ الألماني في إقصاء نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه، بالفوز عليه 2-1، الخميس.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن لايبزيغبات أول فريق يطرد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني من التشامبيونزليغ، دون أن يكون في صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي كان شاهدا على كافة إقصاءات الروخي بلانكوس من البطولة طوال السنوات الماضية، سواء مع ريال مدريد أو يوفنتوس.

وتابعت الشبكة: "كما أنهم لم يكونوا بحاجة حتى إلى الألماني تيمو فيرنر (نجم تشيلسي)".

RB Leipzig are the first team to knock Diego Simeone’s Atlético Madrid out of the Champions League without Cristiano Ronaldo in their squad.



And they didn’t even need Timo Werner either. 🐸 pic.twitter.com/s9hDLPszdz — Squawka Football (@Squawka) August 13, 2020

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كما أصبح مدرب لايبزيغ الألماني جوليان ناجلسمان، أصغر مدرب على الإطلاق، يصل إلى نصف النهائي، وذلك بعمر 33 عاما و21 يوما.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها لايبزيغ المؤسس عام 2009 نصف نهائي دوري الأبطال، علما أنه شارك للمرة الأولى في موسم 2017-2018 وانتهى مشواره في دور المجموعات.

وسيواجه لايبزيغ في الدور نصف النهائي من البطولة القارية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تغلب الأربعاء على أتلانتا الإيطالي بنتيجة 2-1.

المصدر: twitter\Squawka