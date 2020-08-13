لايبزيغ يقصي أتلتيكو مدريد ويضرب موعدا مع سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)
تغلب لايبزيغ الألماني على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح لايبزيغ باب التسجيل عند الدقيقة الـ50 عن طريق لاعبه الإسباني داني أولمو.
I love this game!— jordanxcollins (@jordyxcollins) August 13, 2020
#RBLAtleti#RBLATLpic.twitter.com/ILSB0Es2k3
وعادل البرتغالي جواو فيليكس النتيجة لأتلتيكو مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.
Goal Atletico Madrid. Joao Felix scores the equalizer from the spot #UCL#RBLATL#RBLAtleti— Football World (@FTTV10) August 13, 2020
pic.twitter.com/3q1pOK0gqa
وأعاد الأمريكي تايلر أدامس التقدم للايبزيغ بتسجيله الهدف الثاني لفريقه قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
Adams scores from a deflected shot to give RB Leipzig the lead. #UCL#RBLATL#RBLAtleti— Football World (@FTTV10) August 13, 2020
pic.twitter.com/WVzoejkSVv
وسيواجه لايبزيغ في الدور نصف النهائي من البطولة القارية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تغلب أمس الأربعاء على أتلانتا الإيطالي بنتيجة 2-1.
AUS, AUS, AUS!!!— RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 13, 2020
WIR STEHEN IM HALBFINAAAAAAAAAAAALE
ES IST UNFASSBAR.
AUF GEHT'S LEIPZIG - Der Traum vom Finale lebt weiter!#MissaoFinalpic.twitter.com/cdo51guxUT
وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.
المصدر: RT