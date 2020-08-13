لايبزيغ يقصي أتلتيكو مدريد ويضرب موعدا مع سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)

تغلب لايبزيغ الألماني على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح لايبزيغ باب التسجيل عند الدقيقة الـ50 عن طريق لاعبه الإسباني داني أولمو.

وعادل البرتغالي جواو فيليكس النتيجة لأتلتيكو مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

وأعاد الأمريكي تايلر أدامس التقدم للايبزيغ بتسجيله الهدف الثاني لفريقه قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وسيواجه لايبزيغ في الدور نصف النهائي من البطولة القارية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تغلب أمس الأربعاء على أتلانتا الإيطالي بنتيجة 2-1.

AUS, AUS, AUS!!!



WIR STEHEN IM HALBFINAAAAAAAAAAAALE



ES IST UNFASSBAR.



AUF GEHT'S LEIPZIG - Der Traum vom Finale lebt weiter!#MissaoFinalpic.twitter.com/cdo51guxUT — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 13, 2020

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT