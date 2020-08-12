دوري الأبطال.. "ريمونتادا" باريس سان جيرمان تقتل أتلانتا في 3 دقائق (فيديو)

قلب باريس سان جيرمان الفرنسي تأخره بهدف أمام أتلانتا الإيطالي إلى فوز درامي 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح أتلانتا باب التسجيل في الدقيقة الـ26 عن طريق نجمه الكرواتي ماريو باساليتش.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة سجل باريس سان جيرمان هدف التعادل عن طريق البرازيلي ماركينيوس، قبل أن يضيف زميله الكاميروني تشوبو موتينغ الهدف الثاني للفريق الباريسي في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع.

وسيواجه باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني والمقررة غدا الخميس.

وبهذا الفوز، تأهل باريس سان جيرمان للمرة الثانية في تاريخه إلى المربع الذهبي للبطولة القارية والأولى منذ 25 عاما.

في المقابل، توقفت رحلة أتلانتا عند الدور ربع النهائي الذي وصل إليه للمرة الأولى في تاريخه، وكان على بعد دقائق من تحقيق المفاجأة بإقصاء سان جيرمان وبلوغ المربع الذهبي.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT