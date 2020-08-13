بالصور.. محمد صلاح في أحدث ظهور بدبي

ما زال النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي يخطف الأنظار خلال إجازته من الموسم الكروي، التي يقضيها في مدينة دبي الإماراتية رفقة عائلته.

وظهر "الفرعون" مؤخرا من خلال صور مع أحد أصدقائه هناك قبل العودة إلى إنجلترا، والتزامه مع فترة إعداد فريقه مرة أخرى للموسم الجديد المقرر في سبتمبر المقبل.

وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن زيارة محمد صلاح لدبي أحيطت بسياج من السرية، كما اعتاد في زيارته السابقة إلى هذه المدينة، وآخرها في نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أنه من المتوقع ألا تطول زيارة محمد صلاح إلى دبي، وأن يتوجه منها إلى مصر لاستكمال أيام الإجازة التي حصل عليها من مدربه الألماني يورغن كلوب، ومدتها أسبوعان.

ومن المنتظر أن يلعب محمد صلاح لدى عودته لإنجلترا، مباراة ليفربول أمام أرسنال في 29 أغسطس الحالي، بالدرع الخيرية.

المصدر: "وكالات"