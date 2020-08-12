الكشف عن مدة غياب دي ليخت عن يوفنتوس

سيتغيب قلب الدفاع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت عن مطلع الموسم المقبل مع فريقه يوفنتوس الايطالي بعد خضوعه لجراحة في كتفه.

وقال النادي المتوج للموسم التاسع تواليا بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم إن دي ليخت أمضى عيده الـ21 اليوم الأربعاء وهو يخضع "لجراحة تثبيتية في كتفه الأيمن" في روما، مضيفا أنها "حققت نجاحا كاملا".

وأضاف فريق "السيدة العجوز" الذي يستهل موسمه الجديد في الـ19 من سبتمبر المقبل، أن الوقت المقدر للتعافي هو ثلاثة أشهر تقريبا.

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وبعد انتقاله من أياكس أمستردام بصفقة كبيرة بلغت نحو 82 مليون دولار مطلع الموسم المنصرم، فرض دي ليخت نفسه لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري المقال من منصبه بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي.

المصدر: أ ف ب