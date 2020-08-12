 
مباشر

الكشف عن مدة غياب دي ليخت عن يوفنتوس

الرياضة

الكشف عن مدة غياب دي ليخت عن يوفنتوس
AFP Alberto PIZZOLI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oij3

سيتغيب قلب الدفاع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت عن مطلع الموسم المقبل مع فريقه يوفنتوس الايطالي بعد خضوعه لجراحة في كتفه.

وقال النادي المتوج للموسم التاسع تواليا بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم إن دي ليخت أمضى عيده الـ21 اليوم الأربعاء وهو يخضع "لجراحة تثبيتية في كتفه الأيمن" في روما، مضيفا أنها "حققت نجاحا كاملا".

وأضاف فريق "السيدة العجوز" الذي يستهل موسمه الجديد في الـ19 من سبتمبر المقبل، أن الوقت المقدر للتعافي هو ثلاثة أشهر تقريبا.

إقرأ المزيد
يوفنتوس يعلن فسخ عقد ماتويدي قبل عام من نهايته (فيديو وصور)
يوفنتوس يعلن فسخ عقد ماتويدي قبل عام من نهايته (فيديو وصور)

وبعد انتقاله من أياكس أمستردام بصفقة كبيرة بلغت نحو 82 مليون دولار مطلع الموسم المنصرم، فرض دي ليخت نفسه لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري المقال من منصبه بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا