 
مباشر

يوفنتوس يعلن فسخ عقد ماتويدي قبل عام من نهايته (فيديو وصور)

الرياضة

يوفنتوس يعلن فسخ عقد ماتويدي قبل عام من نهايته (فيديو وصور)
AFP Alberto PIZZOLI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oihl

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، فسخ عقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي بليز ماتويدي قبل عام من نهايته، بعد ثلاثة أعوام أمضاها في تورينو حقق خلالها خمسة ألقاب.

وجاء في بيان "السيدة العجوز": "بعد ثلاثة أعوام وخمسة ألقاب، بليز ماتويتي ويوفنتوس يودعان بعضهما بعد الإتفاق المشترك على إنهاء عقد اللاعب" الذي كان يمتد حتى العام 2021".

ووصل اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2018 في روسيا إلى يوفنتوس قادما من باريس سان جيرمان في العام 2017 وحقق خلال تلك الفترة لقب الدوري ثلاث مرات، الكأس والكأس السوبر.

وخاض ماتويدي البالغ 33 عاما 133 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات بينها 88 في "الكالتشيو".

إقرأ المزيد
ليفربول سيحصل على مبلغ قياسي بعد فوزه بلقب
ليفربول سيحصل على مبلغ قياسي بعد فوزه بلقب "البريميرليغ"

وأشارت تقارير صحفية عدة إلى أن وجهة ماتويدي المقبلة ستكون إنتر ميامي الذي ينافس في الدوري الأمريكي والمملوك من نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا