يوفنتوس يعلن فسخ عقد ماتويدي قبل عام من نهايته (فيديو وصور)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، فسخ عقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي بليز ماتويدي قبل عام من نهايته، بعد ثلاثة أعوام أمضاها في تورينو حقق خلالها خمسة ألقاب.

وجاء في بيان "السيدة العجوز": "بعد ثلاثة أعوام وخمسة ألقاب، بليز ماتويتي ويوفنتوس يودعان بعضهما بعد الإتفاق المشترك على إنهاء عقد اللاعب" الذي كان يمتد حتى العام 2021".

ووصل اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2018 في روسيا إلى يوفنتوس قادما من باريس سان جيرمان في العام 2017 وحقق خلال تلك الفترة لقب الدوري ثلاث مرات، الكأس والكأس السوبر.

وخاض ماتويدي البالغ 33 عاما 133 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات بينها 88 في "الكالتشيو".

Avoir été un membre de la famille @juventusfc est un rêve devenu réalité, un honneur. J'ai découvert une institution incroyable, des coéquipiers qui sont devenus plus que cela. Je resterai toujours votre fan numéro 1, ou plutôt numéro 14 🤍🖤 Merci, vraiment 🙌🏾#FinoAllaFinepic.twitter.com/xGEURvBB7i — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) August 12, 2020

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وأشارت تقارير صحفية عدة إلى أن وجهة ماتويدي المقبلة ستكون إنتر ميامي الذي ينافس في الدوري الأمريكي والمملوك من نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام.

المصدر: أ ف ب