الكشف عن قائمة برشلونة التي ستواجه بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه المستدعاة للسفر إلى مدينة لشبونة البرتغالية لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غد الجمعة.

وجاءت قائمة برشلونة التي ضمت 26 لاعبا على النحو الآتي:

تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، سواريز، ميسي، ديمبلي، نيتو، لينغليت، غريزمان، ألبا، برايثوايت، سيرجي روبرتو، دي يونغ، فيدال، فيربو، إيناكي بينا، ريكي بويغ، أنسو فاتي، أراوخو، مونشو، مينجويزا، كونراد، ريس، أليخاندرو.

📋 قائمة لاعبي برشلونة المسافرين إلى لشبونة 🇵🇹 pic.twitter.com/cC5uAj9SCf — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 12, 2020

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وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

المصدر: وكالات