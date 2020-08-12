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عاجل.. برشلونة يعلن عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

الرياضة

عاجل.. برشلونة يعلن عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا
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أعلن برشلونة الإسباني، الأربعاء، عن إصابة أحد لاعبيه المنضمين لفترة الإعداد للموسم القادم 2020-2021 بفيروس كورونا المستجد.

وأكد النادي أن اللاعب المصاب لا يعاني من أية أعراض، وبصحة جيدة وهومعزول في منزله، كما أنه لم يقم بالاحتكاك بلاعبي الفريق الأول أو أي لاعب بالتشكيلة المتجهة إلى لشبونة لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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المصدر:twitter\FCBarcelona

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