دوري الأبطال.. خطة بايرن ميونيخ لإيقاف ميسي

أكد ليون غوريتسكا، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ أن الفريق يدرس كيفية إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل اللقاء المرتقب مع برشلونة الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال غوريتسكا البالغ 25 عاما عند سؤاله عن كيفية إيقاف ميسي، إن "آلاف الأشخاص قبلي حاولوا الإجابة عن هذا السؤال".

وتابع اللاعب الذي وصل إلى بايرن في يوليو 2018 أن إيقاف ميسي: "لا يمكن القيام به إلا بشكل جماعي، لأنه لاعب موهوب، لا أعرف كيف، ولكن علينا أن نفرض إيقاعنا عليهم".

Neuer 🆚 Ter Stegen | ¿La receta para detener a Messi? 🤔



🗣 Leon Goretzka 🔴 en rueda de prensa previo al partido contra el Barcelona en #ChampionsLeaguepic.twitter.com/UQxM9A1RcE — Goal en español (@Goal_en_espanol) August 12, 2020

سجل ميسي هدفه 31 هذا الموسم أمام نابولي الإيطالي السبت (3-1) عندما أقصاه من المسابقة، ويتطلع لتحقيق لقبه الخامس في دوري الأبطال مع النادي الكتالوني.

أما بايرن الساعي لتحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد تتويجه بلقبي الدوري للعام الثامن تواليا والكأس المحليين، ففاز بمبارياته الـ13 جميعها منذ استئناف المنافسات بعد توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتستكمل منافسات المسابقة القارية الأهم في العاصمة البرتغالية لشبونة بنظام الإقصاء من مباراة واحدة اعتبارا من الدور ربع النهائي، الذي ينطلق الأربعاء بلقاء أتلانتا الإيطالي وباريس سان جيرمان بطل فرنسا.

المصدر: "أ ف ب"