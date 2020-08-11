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فيروس كورونا يضرب فالنسيا من جديد

الرياضة

فيروس كورونا يضرب فالنسيا من جديد
AFP JOSE JORDAN
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أعلن نادي فالنسيا الإسباني عبر موقعه الرسمي على الانترنت عن اكتشافه إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد لدى أعضاء الفريق، دون الكشف عن هوية المصابين.

وأشار الموقع إلى أن الفريق الإسباني قد خضع لاختبار فيروس كورونا يوم الاثنين، في إطار الاختبارات المستمرة التي تجريها فرق الليغا للاعبين والإداريين.

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وأضاف الموقع بأنه تم عزل المصابين في منازلهما وفقا لبروتوكولات الدوري الإسباني والنادي نفسه، وتم إبلاغ السلطات الصحية على الفور.

وختم النادي الإسباني بيانه بأنه سيواصل التدابير الاحترازية التي دأب الفريق على تطبيقها منذ اليوم الأول، للحد من انتشار هذا الوباء وفق بروتوكول صارم يلتزم به جميع أعضاء الفريق الأول.

وأنهى فالنسيا الدوري المحلي في المركز التاسع برصيد 53 نقطة، في حين توج ريال مدريد بلقب الليغا.

المصدر: valenciacf.com

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