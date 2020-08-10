أتلتيكو مدريد يكشف عن إسمي لاعبيه المصابين بفيروس كورونا

كشف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الاثنين في بيان رسمي، هوية الثنائي المصاب بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، وهما اللاعبان الأرجنتيني أنخل كوريا والكرواتي سيمي فرساليكو.

Las nuevas pruebas PCR han resultado negativas en el resto de jugadores y técnicos de la primera plantilla ➡ https://t.co/atUtWt5vTA — Atlético de Madrid (@Atleti) August 10, 2020

وأضاف بيان فريق العاصمة الإسبانية، أن كوريا وفرساليكو لم تظهر عليهما أعراض، ويعزلان نفسيهما حاليا في منزليهما، بقرار من السلطات الطبية، فيما سيتم مراقبتهما من قبل الأطباء وفقا للبروتوكول الصحي.

BREAKING: Atletico Madrid confirm both Angel Correa and Sime Vrsaljko tested positive for the coronavirus.



The rest of the squad will travel to Lisbon for the Champions League tomorrow after they tested negative for COVID-19. pic.twitter.com/3O8tq8cQB1 — B/R Football (@brfootball) August 10, 2020

وكان أتلتيكو قد كشف أمس الأحد في بيان على موقعه الرسمي إصابة شخصين في النادي بفيروس "كوفيد-19" من دون الكشف عن هويتيهما وما إذا كانا من اللاعبين أو الجهاز الفني أو موظفين.

🚨 🚨 Ángel Correa y Sime Vrsaljko, los dos positivos por coronavirus del Atlético de Madrid 🔴⚪️ https://t.co/n5uIJ3UGXs — MARCA (@marca) August 10, 2020

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وأوضح البيان أن أتلتيكو مدريد سيعود للتدريبات، مساء اليوم الاثنين، على أن يسافر 21 لاعبا من الفريق الأول، بالإضافة لـ4 من أكاديمية النادي، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة لايبزيغ الألماني الخميس المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات