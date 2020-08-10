دوري الأبطال: مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيغ في "موعدها المحدد"

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين، أن المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد ولايبزيغ الألماني في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا "ستلعب في موعدها المحدد".

UEFA said Monday the Champions League quarter-final between Atletico Madrid and Leipzig is "planned to be played as scheduled" on Thursday despite two positive tests for coronavirus at the Spanish club. https://t.co/3O37a77G2L — ANews (@anewscomtr) August 10, 2020

ويأتي هذا التأكيد لإقامة المباراة في موعدها المحدد الخميس المقبل بعد حالتي الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق العاصمة الإسبانية.

وكان أتلتيكو قد كشف أمس الأحد في بيان على موقعه الرسمي إصابة شخصين في النادي بفيروس "كوفيد-19" من دون الكشف عن هويتيهما وما إذا كانا من اللاعبين أو الجهاز الفني أو موظفين مشيرا إلى أنهما "قد عزلا نفسيهما في المنزل وتم إبلاغ اسميهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية والبرتغالية واليويفا والاتحاد الإسباني والاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة".

Comunicado oficial: La expedición a Lisboa se someterá a nuevas pruebas PCR tras la aparición de dos casos positivos https://t.co/GztEhGvQQZ — Atlético de Madrid (@Atleti) August 9, 2020

وأضاف نادي العاصمة الاسبانية إلى أن جميع العاملين واللاعبين والمسؤولين في النادي سيخضعون لفحوصات إضافية اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم "اليويفا": "المباراة ستلعب في موعدها المحدد. ليس لدينا أي تعليق نضيفه".

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

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ووفق البروتوكول الصحي لـ "اليويفا"، فيجب أن يكون هناك 13 لاعبا، بمن فيهم الحارس، بصحة جيدة كي تقام المباراة. وفي حال عدم مطابقة الشروط، قد تؤجل إلى وقت لاحق.

وينطلق الدور ربع النهائي بعد غد الأربعاء بلقاء أتلانتا الإيطالي الذي بلغ هذا الدور من مشاركته الأولى في المسابقة مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: أ ف ب