رونالدو يخطف جائزة من ميسي (فيديو)

أعلن حساب دوري أبطال أوروبا على "تويتر" تتويج البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل هدف في "التشامبيونز ليغ" خلال الأسبوع الماضي، حيث أقيمت مواجهات إياب الدور ثمن النهائي.

وذكر حساب دوري الأبطال، أن الهدف الثاني، الذي سجله رونالدو في شباك ليون، يوم الجمعة الماضي، هو الفائز بجائزة هدف الأسبوع في "التشامبيونز ليغ".

وتفوق هدف رونالدو على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك نابولي، وهدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضد تشيلسي، وهدف الفرنسي كريم بنزيما في مرمى مانشستر سيتي.

🥇 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼's long-range 𝗴𝗼𝗹𝗮𝘇𝗼 against Lyon wins 𝗚𝗼𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸 👏👏👏#UCLGOTW | @NissanFootballpic.twitter.com/JUqWO4DLZG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 10, 2020

يذكر أن رونالدو سجل هدفين قاد بهما يوفنتوس للفوز على ليون في إياب الدور ثمن النهائي، بنتيجة 2-1، لكن فريق "السيدة العجوز" ودع مسابقة دوري الأبطال، على الرغم من هذا الانتصار، بحكم خسارته ذهابا أمام ليون بهدف دون رد.

المصدر: حساب دوري أبطال أوروبا