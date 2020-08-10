مانشستر يونايتد يتغلب على كوبنهاغن بعد التمديد ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)
تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تغلبه على كوبنهاغن الدنماركي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.
ولم يكن الحصول على بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي سهلا على "الشياطين الحمر"، حيث لجأ الفريقان لشوطين إضافيين لكسر التعادل (0-0) الذي انتهى عليه الوقت الأصلي للمباراة.
ويدين اليونايتد بالفضل في الفوز لنجمه البرتغالي برونو فيرنانديز الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول.
GOOOOOOOOAL Bruno🔥😍— SnapGoal (@SnapGoal) August 10, 2020
The match is live on @FDLM30
pic.twitter.com/KQNmlaw5SQ
وسيواجه "الشياطين الحمر" في الدور نصف النهائي الفائز من المباراة التي ستجمع إشبيلية الإسباني وولفرهامبتون الإنجليزي غدا الثلاثاء.
🇩🇪 We're not finished in Germany just yet...— Manchester United (@ManUtd) August 10, 2020
On to the #UEL semi-finals 👊#MUFC@Chevrolet
وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات الدوري الأوروبي على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ21 من أغسطس الجاري.
المصدر: RT