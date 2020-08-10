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حبيب ضيف شرف بطولة لتخليد ذكرى والده

الرياضة

حبيب ضيف شرف بطولة لتخليد ذكرى والده
insatgram \ Khabib Nurmagomedov
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تحتضن موسكو يوم 9 سبتمبر بطولة للفنون القتالية المختلطة، تخليدا لذكرى المدرب عبدالمناف نور محمدوف، والد الروسي حبيب، بطل منظمة UFC.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، ستستضيف الحدث منظمتا Fight Nights و GFC، الذي سيضم 14 نزالا، وسيجمع النزال الأبرز بين المقاتلين داورين إيرميكوف من أوزبكستان والروسي فلاديمير مينييف.  

وسيكون حبيب نورمحمدوف البالغ 31 عاما ضيف شرف على البطولة.

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وتوفى والد حبيب، عبد المناف نورمحمدوف، عن عمر يناهز الـ57 عاما، بسكتة دماغية في الـ3 من يوليو الماضي بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: eurosport.ru

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