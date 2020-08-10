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برشلونة يرمي شباكه حول نجم مانشستر سيتي ويعده بدور كبير

الرياضة

برشلونة يرمي شباكه حول نجم مانشستر سيتي ويعده بدور كبير
AFP PAUL ELLIS
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ذكرت صحيفة dailymail البريطانية، أن البرتغالي برناردو سيلفا، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، دخل دائرة اهتمام نادي برشلونة الإسباني من أجل اللعب في صفوف البلوغرانا خلال الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة البريطانية إن النادي الإسباني سيحاول إغراء صانع الألعاب البالغ 26 عاما بعرض دور مهم له في الفريق خلال الموسم المقبل، من أجل اقناعه باللعب في صفوف فريق "كامب نو"، والتوقيع معه.

وعلى الرغم من فوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، إلا أن أهمية سيلفا في تشكيلة السيتي تضاءلت، مع ظهور فيل فودين، الأمر الذي أبقى لاعب الوسط البرتغالي ضمن خيارات المدرب بيب غوارديولا البعيدة للمشاركة كأساسي.

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وأضافت الصحيفة، أن برشلونة لن يستطيع دفع الأموال للتعاقد مع برناردو سيلفا، ولذلك سوف يعرض على مانشستر سيتي، إدراج الظهير الأيمن نيلسون سيميدو في العملية، من أجل إتمام هذه الصفقة.

ويعطي النادي الإسباني الأولوية لطريقة العمل هذه في سوق الانتقالات الحالي بعد تأثيرات فيروس كورونا والخسائر الاقتصادية.

وانضم سيلفا إلى السيتي قبل ثلاثة مواسم قادما من موناكو مقابل 43.5 مليون جنيه إسترليني.

المصدر:dailymail

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