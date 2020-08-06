غارسيا يرفض تمديد عقده مع مانشستر سيتي ربما من أجل برشلونة

كشف الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مواطنه المدافع، إيريك غارسيا، رفض تمديد عقده مع النادي وسط تكهنات عن رغبة برشلونة في ضمه.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة ريال مدريد ضمن دوري الأبطال: "أعلن غارسيا عدم رغبته في تمديد التعاقد مع مانشستر سيتي. يتبقى له عام واحد وبعد ذلك لا يرغب في التمديد".

وأضاف: "نرغب في استمراره، لكنه لا يريد التمديد. أعتقد أنه يرغب في الانتقال لمكان آخر".

PEP 💬 (Eric Garcia) announced to us he doesn't want to extend his contract with City, he has one more year and then after that, he doesn't want to extend. We wanted to but he doesn't want to. We imagine he wants to play in another place. — Manchester City (@ManCity) August 6, 2020

وتكهنت وسائل إعلام برغبة الفريق الكتالوني في التعاقد مع المدافع المولود في مدينة برشلونة.

Barcelona target Eric Garcia rejects new Manchester City deal https://t.co/7yLP04xNwO — TODAY (@todayng) August 6, 2020

وانضم قلب الدفاع إيريك غارسيا، البالغ من العمر 19 عاما، الذي تخرج من أكاديمية النادي الكتالوني، إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2017، ولعب مع الفريق الأول هذا الموسم.

يذكر أن مانشستر سيتي قد أعلن، أمس الأربعاء، تعاقده مع، نيثن آكي، مدافع فريق بورنموث لمدة خمس سنوات.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن السيتي دفع 40 مليون جنيه استرليني، لبورنموث مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

المصدر: "رويترز"