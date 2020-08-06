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غارسيا يرفض تمديد عقده مع مانشستر سيتي ربما من أجل برشلونة

الرياضة

غارسيا يرفض تمديد عقده مع مانشستر سيتي ربما من أجل برشلونة
Reuters
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كشف الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مواطنه المدافع، إيريك غارسيا، رفض تمديد عقده مع النادي وسط تكهنات عن رغبة برشلونة في ضمه.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة ريال مدريد ضمن دوري الأبطال: "أعلن غارسيا عدم رغبته في تمديد التعاقد مع مانشستر سيتي. يتبقى له عام واحد وبعد ذلك لا يرغب في التمديد".

وأضاف: "نرغب في استمراره، لكنه لا يريد التمديد. أعتقد أنه يرغب في الانتقال لمكان آخر".

وتكهنت وسائل إعلام برغبة الفريق الكتالوني في التعاقد مع المدافع المولود في مدينة برشلونة.

وانضم قلب الدفاع إيريك غارسيا، البالغ من العمر 19 عاما، الذي تخرج من أكاديمية النادي الكتالوني، إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2017، ولعب مع الفريق الأول هذا الموسم.

يذكر أن مانشستر سيتي قد أعلن، أمس الأربعاء، تعاقده مع، نيثن آكي، مدافع فريق بورنموث لمدة خمس سنوات.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن السيتي دفع 40 مليون جنيه استرليني، لبورنموث مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

المصدر: "رويترز" 

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