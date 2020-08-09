16 حالة إصابة بفيروس كورونا في "المصري البورسعيدي"

أعلن النادي المصري البورسعيدي اكتشاف 16 حالة إصابة كورونا في صفوف الفريق الأول، وذلك بعد إجراء المسحة الطبية الأخيرة.

وأوضح المصري البورسعيدي أن من بين المصابين طارق العشري، المدير الفني، وعبد الظاهر السقا، مدير الكرة، وأيمن بسيوني عبد الحليم، مخطط الأحمال.

ومن بين اللاعبين تم اكتشاف 12 حالة إصابة بالفيروس، ليكون بذلك المصري هو ثاني أكبر فريق تم اكتشاف فيه عدد إصابات، بعد نادي الإنتاج الحربي الذي تم اكتشاف فيه 18 حالة دفعة واحدة قبل 3 أسابيع.

وسيعود فريق المصري إلى مدينة بورسعيد خلال الساعات المقبلة، حيث سيتم إنهاء معسكر برج العرب المقام حاليا.

وجاءت أسماء المصابين بين اللاعبين بفيروس كورونا في فريق المصري على النحو التالي: أحمد مسعود، وعمر كمال عبد الواحد، وعمرو موسى، وأحمد عبد الفتاح، وإيزي إيميكا، وعبد الرحمن زين، وبهاء مجدي، وأحمد عادل ميسي، ومحمد شيكا، وإبراهيم الغنام، وزياد فرج.

يُذكر أن المصري كان خسر أمام الزمالك يوم الخميس الماضي بهدف نظيف في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 14 في الدوري، والذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ناصر حاتم

المصدر: RT