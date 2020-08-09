شاهد.. تصرف "غير رياضي" لميسي تجاه مانولاس

قام الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بتصرف "غير رياضي"، تجاه مدافع نابولي، اليوناني كوستاس مانولاس، بعد مباراة فريقيهما أمس السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو لميسي، وهو يصافح لاعبي نابولي عقب نهاية المباراة بفوز الفريق الكتالوني 3-1 وتأهله إلى الدور ربع النهائي، ولكن عندما اقترب مانولاس ومد يده لمصافحة النجم الأرجنتيني، قام الأخير بالإشارة له بإصبعه برفض المصافحة.

Jódete Manolas.

Messi nunca olvida, nosotros tampoco https://t.co/JLrZK2rxXL — Javier (@FraykinJavier) August 9, 2020

Messi refused to shake hands with Manolas after the game yesterday. pic.twitter.com/evyJZE4hLg — 𝕋𝕙𝕖 𝔽𝕠𝕠𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝 𝔸𝕣𝕖𝕟𝕒 (@FootballlArena) August 9, 2020 Messi refused to shake hands with Manolas after the game yesterday. pic.twitter.com/evyJZE4hLg — 𝕋𝕙𝕖 𝔽𝕠𝕠𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝 𝔸𝕣𝕖𝕟𝕒 (@FootballlArena) August 9, 2020

ولم يكن لدى مانولاس وميسي احتكاكات واضحة خلال المباراة، ولكن يبدو أن هناك علاقة عداوة قديمة بين الأرجنتيني واللاعب اليوناني، منذ أن كان الأخير لاعبا في صفوف نادي روما.

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وكان مانولاس، كسب شهرة عارمة في موسم 2017/2018، بعد أن أحرز هدفا حاسما وقاتلا في شباك برشلونة، عندما كان لاعبا في صفوف روما، حيث تسبب ذاك الهدف في خروج رفاق ميسي، بطريقة دراماتيكية من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

المصدر: وكالات