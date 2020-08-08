يوفنتوس يعلن عن مفاجأة من العيار الثقيل!

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، رسميا تعيين نجمه السابق المخضرم، أندريا بيرلو، مدربا جديدا "للبيانكونيري" خلفا للمدرب المقال ماوريسيو ساري.

وقال نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن أندريا بيرلو هو المدرب الجديد للفريق الأول خلفا لساري.

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يذكر أن بيرلو لا يمتلك خبرة كبيرة في التدريب ولم يتم تقديمه هذا الأسبوع إلا كمدير فني لفريق تحت 23 عاما، والذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي "سيريا سي".

وأعلن نادي يوفنتوس، في وقت سابق من اليوم السبت، أنه أقال مدربه ماوريتسيو ساري (61 عاما) من منصبه، بعد خروج النادي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، أمس الجمعة، على يد ليون الفرنسي.

وقال "البيانكونيري" عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم إعفاء ماوريتسيو ساري من مهام منصبه كمدرب للفريق الأول".

المصدر: "facebook/Juventus"