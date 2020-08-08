شاهد.. كيف قام غاريث بيل بتصرف "مستفز" قبيل خسارة فريقه ريال مدريد أمام "السيتي"

أثار نجم نادي ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، جدلا واسعا، قبيل المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه مانشستر سيتي، أمس الجمعة، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وطلب بيل، من مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، استبعاده من قائمة الفريق الملكي لمواجهة مانشستر سيتي الهامة، كنوع من احتجاج اللاعب على مدربه الذي أبقاه على دكة الاحتياط في المباريات الأخيرة.

وبدلا من خوض مباراة "السيتي"، فضل بيل ممارسة رياضته المفضلة الغولف، في تصرف اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستفز لفريقه.

ونشر برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، أمس الجمعة، فيديو يظهر فيه بيل، وهو يستمتع بلعب الغولف في العاصمة مدريد، في وقت كان يتهيأ فيه زملاؤه في ريال مدريد، لخوض مباراة مصيرية ضد مانشستر سيتي.

🚨🚨 IMAGEN EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨🚨



💣💥 Mientras Zidane da la charla en Mánchester, BALE juega al GOLF en Madrid. #JUGONESpic.twitter.com/5DMYtPWOGG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 7, 2020

وكان بيل انضم إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وحينها كان اللاعب الأغلى في العالم، حيث كلف خزينة "الميرينغي" قرابة 100 مليون يورو.

وتراجع مستوى الجناح الويلزي بشكل رهيب خلال الموسمين الأخيرين، حيث كان في بادئ الأمر يغيب عن مباريات الفريق الملكي لكثرة إصاباته وتجددها، ولكن بعد تعافيه، أصبح يستبعد من تشكيلة الريال الأساسية لأسباب فنية، وفي بعض الأحيان لأسباب انضباطية.

ولا يزال بيل، البالغ 31 عاما، اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد بعقده الحالي، الذي ينتهي عام 2022، ويصل إلى حوالي 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، ولهذا السبب كان ريال مدريد راغبا في التخلص منه الصيف الماضي، لكن العروض التي تلقاها "الميرينغي" لم تكن مغرية.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد، خسر مباراته أمام مانشستر سيتي أمس الجمعة، بنتيجة 1-2، ليودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

المصدرر: El Chiringuito