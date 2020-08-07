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شاهد.. هدف "سوبر" في كأس السوبر

الرياضة

شاهد.. هدف
Sputnik
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قاد الروسي ماغوميد أوزدويف فريقه زينيت بطرسبورغ للفوز بلقب بطل كأس السوبر الروسي لكرة القدم، على حساب لوكوموتيف موسكو (2-1)، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، في العاصمة موسكو.

وأحرز هدف ماغوميد أوزدويف الفوز الثاني لفريق العاصمة الشمالية، في الدقيقة 69 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت كرته بأسفل العارضة قبل أن تتهدى خلف خط المرمى وتعانق الشباك.

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وتوج زينيت بطرسبورغ بلقب بطل كأس السوبر الروسي للمرة الخامسة في تاريخه، ليحقق الثلاثة الذهبية في هذا الموسم، بعد فوزه بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز، وكأس روسيا.

المصدر: RT 

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