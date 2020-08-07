زينيت بطرسبورغ يفوز بالثلاثية الذهبية (فيديو)

توج فريق زينيت بطرسبورغ بلقب بطل كأس السوبر الروسي لكرة القدم، على حساب لوكوموتيف موسكو، بعد فوزه عليه (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في العاصمة موسكو.

وأحرز هدفي فريق العاصمة الشمالية كل من المهاجم أرتيوم دزيوبا، وماغوميد أوزدويف، في الدقيقتين (14 و69) على الترتيب.

بينما سجل المدافع الكرواتي فيدران تشورلوكا هدف العاصمة موسكو، بحلول الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

وفاز زينيت بطرسبورغ بلقب بطل كأس السوبر الروسي للمرة الخامسة في تاريخه، ليحقق الثلاثة الذهبية في هذا الموسم، بعد إحرازه لقب بطل الدوري الروسي الممتاز، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، وكأس روسيا للمرة الرابعة في تاريخه.

المصدر: RT