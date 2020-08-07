أرسنال يضع شرطين لضم كوتينيو من برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن ارتباط البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة، المعار إلى بايرن ميونخ الألماني، بالانتقال إلى أرسنال خلال الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أرسنال يريد ضم كوتينيو على سبيل الإعارة، وليس من خلال بيع نهائي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن أرسنال طلب من برشلونة، تحمل جزء من راتب كوتينيو أثناء فترة الإعارة.

🙄 El Arsenal pide también al Barça que asuma parte de la ficha de Coutinho



🎁 Una buena actuación del brasileño en Champions podría revalorizar su caché y hacer que el interés de otros equipos crezca por élhttps://t.co/nFKXbojsNm — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 7, 2020

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وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لن يتخذ أي خطوة بشأن مستقبل كوتينيو قبل نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا، لأن النادي الكتالوني لا يريد تحمل جزء من راتب اللاعب البرازيلي، ويراهن على أن أداء كوتينيو الجيد في دوري الأبطال قد يجعله على رادار أندية أخرى ويحسن شروط النادي الكتالوني في التفاوض على بيعه.

المصدر: وكالات