يوفنتوس يكشف عن قميصه الجديد "الثاني" (فيديو وصور)
كشف نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة، عن قميصه الثاني، الذي سيرتديه لاعبو "السيدة العجوز" في المباريات التي تقام خارج ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، بداية من الموسم المقبل.
وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "القميص الاحتياطي للفريق، يدمج بين الأناقة والحداثة، وهناك لمسة معاصرة تثري الجمال الكلاسيكي للتصميم".
وأضاف بطل الدوري الإيطالي: "القميص جاء باللون النيلي المدعم ببعض التفاصيل الفضية الأنيقة في التصميم، بما في ذلك الخطوط الثلاثة".
Timeless elegance, @juventusfc. pic.twitter.com/RK1QhYyL8d— adidas Football (@adidasfootball) August 7, 2020
🤩 أناقة ليس لها مثيل.— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@Juventusfcar) August 7, 2020
القميص الثاني للبيانكونيري متاح الآن ⬅️ https://t.co/wfihVPTyzm#ReadyForSport#createdwithadidaspic.twitter.com/LS3aa4w1Ad
وكان يوفنتوس قد أعلن في الـ30 من يوليو الماضي عن قميصه الأساسي في الموسم المقبل.
ما أروع القميص الجديد على لاعبينا 👌— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@Juventusfcar) July 30, 2020
هذا هو قميصنا الجديد، اجعلوه ملكُ لكم: https://t.co/TaXHDkk4QQ#LiveAheadpic.twitter.com/IMD9JRPScv
Our stripes, our statement, @juventusfc. pic.twitter.com/NmGDnZiCYu— adidas Football (@adidasfootball) July 30, 2020
يذكر أن يوفنتوس توج بلقب بطل الدوري الإيطالي للموسم المنصرم، وذلك للمرة التاسعة على التوالي، والـ36 في تاريخ النادي العريق.
المصدر: وكالات