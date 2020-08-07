يوفنتوس يكشف عن قميصه الجديد "الثاني" (فيديو وصور)

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة، عن قميصه الثاني، الذي سيرتديه لاعبو "السيدة العجوز" في المباريات التي تقام خارج ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، بداية من الموسم المقبل.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "القميص الاحتياطي للفريق، يدمج بين الأناقة والحداثة، وهناك لمسة معاصرة تثري الجمال الكلاسيكي للتصميم".

وأضاف بطل الدوري الإيطالي: "القميص جاء باللون النيلي المدعم ببعض التفاصيل الفضية الأنيقة في التصميم، بما في ذلك الخطوط الثلاثة".

وكان يوفنتوس قد أعلن في الـ30 من يوليو الماضي عن قميصه الأساسي في الموسم المقبل.

ما أروع القميص الجديد على لاعبينا 👌



هذا هو قميصنا الجديد، اجعلوه ملكُ لكم: https://t.co/TaXHDkk4QQ#LiveAheadpic.twitter.com/IMD9JRPScv — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@Juventusfcar) July 30, 2020

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يذكر أن يوفنتوس توج بلقب بطل الدوري الإيطالي للموسم المنصرم، وذلك للمرة التاسعة على التوالي، والـ36 في تاريخ النادي العريق.

المصدر: وكالات