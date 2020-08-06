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النجم الإسباني سيلفا يختار "النسور"

الرياضة

النجم الإسباني سيلفا يختار
Globallookpress
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كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن الإسباني ديفيد سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، وافق على الانتقال إلى صفوف فريق لاتسيو الإيطالي، بدءا من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن شقيق ديفيد سيلفا، زار بالفعل المركز الرياضي لفريق لاتسيو، وأخبر مسؤولي نادي العاصمة روما، بقبول نجم مانشستر سيتي عرض "النسور".

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وأوضحت الصحيفة أن هناك بعض الشروط التي يجري الاتفاق عليها، مشيرة إلى أن سيلفا سيعلن قراره النهائي، يوم الأحد المقبل.

وينتهي عقد ديفيد سيلفا (34 عاما) مع مانشستر سيتي بنهاية هذا الموسم، وسيرحل إلى النادي الذي يختاره مجانا.

المصدر: وكالات

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