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مسعود أوزيل يوجه رسالة بالعربية للشعب اللبناني

الرياضة

مسعود أوزيل يوجه رسالة بالعربية للشعب اللبناني
AFP
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وجه الألماني مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، رسالة مواساة ودعم للشعب اللبناني إثر الانفجار الذي وقع في بيروت عصر أمس الثلاثاء.

وكتب أوزيل "تدوينة" باللغة العربية عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، جاء فيها: "كل الدعم والتضامن مع الشعب اللبناني، وأسر ضحايا الحادث الأليم الذي أصاب قلوبنا تماما كما أصاب بيروت.. نؤمن بقوتكم وشجاعتكم، وليحفظكم الله".

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وهز انفجار ضخم أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار إلى 78 شخصا، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: "@mesutoezil" 

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