كوبنهاغن يقصي إسطنبول باشاك شهير التركي عن الدوري الأوروبي

أطاح فريق كوبنهاغن الدنماركي بضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي من الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه عليه بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

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ووقع المهاجم جوناس ويند على هدفين متتاليين في الدقيقتين (4 و53 من ضربة جزاء)، بينما تكفل زميله راسموس فالك ينسن بتسجيل الهدف الثالث بحلول الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وعوض فريق كوبنهاغن خسارته في مباراة الذهاب بهدف وحيد أمام إسطنبول باشاك شهير في تركيا.

المصدر: RT