شاهد.. هدف السوري عمر السومة في مرمى الحزم
ساهم النجم السوري عمر السومة في فوز فريقه الأهلي على ضيفه الحزم (4-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.
وأحرز عمر السومة هدف التقدم الثاني للأهلي في الدقيقة 50 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 4, 2020
هدف #الأهلي الثاني سجله عمر السومة في الدقيقة 50#الأهلي_الحزم#عيدنا_عيدين#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#دورينا_رجع#Ourleagueisbackpic.twitter.com/g5pdx6TuTX
⏱ نهاية المباراة ||#الأهلي_الحزم#عيدنا_عيدين#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#دورينا_رجع#OurLeagueIsBackpic.twitter.com/GGLsjzbhOE— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 4, 2020
ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية المباريات.
بينما توقف رصيد الحزم عند 24 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.
وأقام اللاعبون وطاقم التحكيم، ممرا شرفيا لأبطال الصحة والأمن، قبل انطلاق مواجهة الأهلي والحزم، تقديرا لجهودهم الكبيرة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.
المصدر: وكالات