شاهد.. هدف السوري عمر السومة في مرمى الحزم

ساهم النجم السوري عمر السومة في فوز فريقه الأهلي على ضيفه الحزم (4-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وأحرز عمر السومة هدف التقدم الثاني للأهلي في الدقيقة 50 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية المباريات.

بينما توقف رصيد الحزم عند 24 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

وأقام اللاعبون وطاقم التحكيم، ممرا شرفيا لأبطال الصحة والأمن، قبل انطلاق مواجهة الأهلي والحزم، تقديرا لجهودهم الكبيرة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات