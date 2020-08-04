البرتغالي مورينيو يكشف عن اسمه الحقيقي

اشتكى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، من أن الجميع يسيئون نطق اسمه.

ويظهر مورينيو، خلال استعداد برنامج "Amazon Prime" للعرض الأول لفيلم وثائقي لموسم توتنهام تحت عنوان " الكل أو لا شيء"، وهو يشرح للمدافع جافيت تانغانغا سبب أهمية تسمية كل لاعب بشكل صحيح، قائلا: "أكره نطق أسماء اللاعبين بشكل خاطئ. الجميع يلفظ اسمي بشكل خاطئ، الجميع يسموني خوسيه، لكنني لست خوسيه، أنا جوزيه".

If you love football, you're in for a treat with the next All or Nothing series on @primevideosport - showing behind the scenes footage from one of the biggest clubs, Tottenham Hotspur. I am definitely guilty of pronouncing José’s name wrong 😳 #AllorNothingSpurs#adpic.twitter.com/kvABUznOsg — Annie Mac (@AnnieMac) August 3, 2020

وتولى جوزيه مورينيو (57 عاما) منصب مدرب توتنهام في منتصف الموسم، خلفا للمدرب السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في نوفمبر الماضي، وأنهى توتنهام الموسم تحت قيادة البرتغالي في المركز السادس.

المصدر: وكالات