ليفربول يطلق استطلاع رأي لاختيار أفضل أهداف نجمه صلاح

أطلق فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استطلاع رأي، حول أبرز أهداف نجمه المصري محمد صلاح خلال الموسم (2019-2020) "للبريمير ليغ".

ونشر ليفربول الاستطلاع عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، وعلق عليه: "موسم بطولي آخر لمحمد صلاح، أي هدف كان الأفضل بالنسبة لكم في الموسم المنقضي".

واختار ليفربول للتصويت، هدفي محمد صلاح، في مرمى قطبي مدينة مانشستر، فرقي "اليونايتد" والسيتي" إضافة إلى هدفه في مرمى أرسنال، أو التصويت لهدف آخر.

Another boss season for @MoSalah 👑



Which was your favourite Salah goal, last campaign? 🤔⚽️ — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 3, 2020

What a season ❤️

What a player 🤩



👑 𝑬𝒏𝒋𝒐𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒂𝒈𝒊𝒄 𝒐𝒇 @MoSalah 👑 pic.twitter.com/RKpOhCcD0G — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 3, 2020

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وتصدر محمد صلاح قائمة هدافي "الريدز" برصيد 19 هدفا، وساهم بها في تتويج ليفربول بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ عام 1990، والتاسع عشر في تاريخ النادي.

المصدر: وكالات