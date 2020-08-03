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شاهد.. ليفربول يفاجئ صلاح بهدية سارة "استمتع بسحر محمد صلاح"

الرياضة

شاهد.. ليفربول يفاجئ صلاح بهدية سارة
Reuters
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نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو لأبرز أهداف وتمريرات هدافه المصري محمد صلاح خلال الموسم (2019-2020).

وعلق نادي ليفربول على مقطع اليفيدو بـ"تغريدة" جاء فيها: "يا له من موسم، يا له من لاعب".

وأضاف: "استمتع بسحر محمد صلاح".

وتوج "الفرعون" محمد صلاح مع فريق ليفربول بلقب بطل "البريميرليغ"، اللقب الذي غاب عن خزائن "الريدز" لمدة 30 عاما.

المصدر: وكالات 

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